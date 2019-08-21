Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

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Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассникРубрика: проиcшествия
23.08.2019 18:30
фото Unsplash.com
В Новосибирской области вынесен приговор школьнику; он травмировал мальчика, применив к нему борцовский приём.
Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор 17-летнему подростку, который в ходе ссоры на перемене в школе нанёс тяжёлую травму ребёнку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент произошёл 23 сентября 2017 в Чулымской средней образовательной школе Здвинского района, где между двумя учениками на перемене вспыхнула ссора. Обвиняемый решил не прощать 12-летнему ребёнку обидные слова, нашёл его после следующего урока на втором этаже школы и резко перебросил мальчика через бедро.
Как отмечают в прокуратуре Новосибирской области, ученику диагностировали оскольчатый перелом коленного сустава. Результатом «выяснения отношений» стало то, что у пострадавшего ребёнка одна нога теперь короче другой.
Подростка приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком в один год. Также суд постановил выплатить семье потерпевшего 50 тысяч рублей.
Напомним, 15 августа стало известно, что четырнадцатилетний мальчик надругался над двумя более старшими школьниками.
Никита Минин
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