Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

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В Новосибирской области вынесен приговор школьнику; он травмировал мальчика, применив к нему борцовский приём.

Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор 17-летнему подростку, который в ходе ссоры на перемене в школе нанёс тяжёлую травму ребёнку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошёл 23 сентября 2017 в Чулымской средней образовательной школе Здвинского района, где между двумя учениками на перемене вспыхнула ссора. Обвиняемый решил не прощать 12-летнему ребёнку обидные слова, нашёл его после следующего урока на втором этаже школы и резко перебросил мальчика через бедро.

Как отмечают в прокуратуре Новосибирской области, ученику диагностировали оскольчатый перелом коленного сустава. Результатом «выяснения отношений» стало то, что у пострадавшего ребёнка одна нога теперь короче другой.

Подростка приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком в один год. Также суд постановил выплатить семье потерпевшего 50 тысяч рублей.

Напомним, 15 августа стало известно, что четырнадцатилетний мальчик надругался над двумя более старшими школьниками.