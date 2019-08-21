«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

фото Дениса Шеломенцева в соцсети «ВКонтакте», видео с видеохостинга YOUTUBE

Житель Омска выложил фотографию 21-килограммовой щуки; правда, снимок был сделан два года назад.

В социальных сетях набирает популярность флешмоб: рыбаки пытаются перещеголять друг друга и выкладывают фото своих гигантских трофеев. Однако некоторым сибирякам не сильно везло в этом сезоне, и они начали публиковать снимки достижений из прошлого. Так, фото огромной щуки поделился омич в группе «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил Денис Шеломенцев Сиб.фм, вес рыбины составил 21 килограмм. Брат убедил омича рассказать пользователям сети о своём улове, чтобы подстегнуть других рыбаков. Долгое время Денис отказывался выкладывать фото, чтобы не вызвать зависть у других людей.

Сам житель Омска признался, что огромную щуку он решил пощадить и отпустил обратно в Иртыш.

Комментаторы начали фантазировать на тему того, сколько котлет можно приготовить из такой щуки, а кто-то даже написал: «она, по-моему, меня сожрать бы смогла».

Напомним, 19 августа рыбаков поразил улов юного сибиряка.