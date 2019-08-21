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«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

Рубрика: общество

23.08.2019 10:58

Фото с сайта pixabay.com

Уведомления на уплату налогов в 2019 году начали рассылать в Новосибирской области; более 860 тысяч документов доставит «Почта России».

В Новосибирской области подготовлено более 1,26 миллиона налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. В пресс-службе Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области сообщили, что 400 тысяч документов на оплату транспортного, земельного и имущественного налогов сформировано в электронном виде. Их получат пользователи «Личного кабинета». Остальные документы в адрес налогоплательщиков доставит «Почта России».

Печать и рассылка уведомлений на бумажном носителе жителям нашего региона производится в этом году красноярским учреждением «Налог-Сервис».

Как отмечают специалисты налоговой службы, в этом году отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются. Реквизиты для перечисления платежей в бюджет отражены непосредственно в уведомлении. В нём указаны реквизиты платежа, уникальный идентификатор, позволяющий автоматический ввод сведений. Кроме того, в документе есть QR-код и штрих-код для быстрой уплаты начисленных налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

При этом в ведомстве предупредили, что налоговые уведомления могут не прийти. Это может быть связано с тем, что у налогоплательщика есть льготы или вычеты, либо сумма налогов менее 100 рублей.

«Если плательщик не получит уведомление до ноября 2019 года, и он точно знает, что налоги ему начислены, нужно обратиться в инспекцию, либо направить запрос через "Личный кабинет" или через официальный сайт службы», – рассказали в ведомстве.

При этом имущественные налоги начисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году. Перерасчёт осуществляется также не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году. При этом перерасчёт земельного налога и налога на имущество физических лиц не производится, если это влечёт увеличение ранее уплаченных сумм налогов.

Напомним, 24 июля стало известно, что для жителей Новосибирской области будет отпечатано более 900 тысяч налоговых уведомлений.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область налоги УФНС по Новосибирской области

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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