Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

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Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
23.08.2019 17:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Администрация Кировского района и руководство «РЭС» получили представления прокуратуры; в куче грунта, на которую забрался погибший мальчик, обнаружен строительный мусор.
Прокуратура в Новосибирске сегодня сообщила о завершении проверки в связи с гибелью 10-летнего мальчика в Кировском районе Новосибирска. Ребёнок 17 июля забрался на огромную кучу мусора и случайно задел высоковольтный провод. От удара током мальчик скончался на месте.
Прокуратура установила, что отвал грунта и строительного мусора на земельном участке на улице Бронной расположен несанкционированно. Мало того, он обосновался в зоне охраны электрического хозяйства.
По мнению прокуратуры, администрация Кировского района не проводила профилактическую работу и не пресекла незаконное размещение грунта на указанном участке. Власть района также не решала вопрос о ликвидации свалки.
Также прокуратура установила, что АО «РЭС» не контролировало, в каком виде содержатся охранные зоны электросетей.
Директор АО «РЭС» и глава Кировского района получили представления от прокуратуры.
Напомним, 19 июля проверку по факту смерти ребёнка начала мэрия Новосибирска.
Татьяна Картавых
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