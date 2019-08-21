Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

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На перегоне Тыреть – Залари Восточно-Сибирской Железной дороги электропоезд сбил 46-летнего мужчину; пострадавший остался жив, но получил тяжёлые травмы.

Сотрудники СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту травмирования поездом 46-летнего монтёра пути, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 11 июня 2019 года. По данным следствия, путевой рабочий проводил плановые работы по выправке стыкового пути. В определённый момент на пути появился электропоезд и сбил монтёра. В результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные повреждения различной степени тяжести.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления по статье «нарушение требований охраны труда». В рамках расследования оперативникам предстоит выяснить, прилагала ли организация, в которой работал пострадавший, достаточные усилия к охране жизни и здоровья работников.

Напомним, 22 августа 2019 года женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске.