5 баллов
+17
65.6 72.62
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

сегодня 19:14 Общество 0 Коммент.

Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

сегодня 18:46 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Когда в новосибирских школах пройдут линейки

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

Рубрика: проиcшествия

23.08.2019 15:16

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На перегоне Тыреть – Залари Восточно-Сибирской Железной дороги электропоезд сбил 46-летнего мужчину; пострадавший остался жив, но получил тяжёлые травмы. 

Сотрудники СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту травмирования поездом 46-летнего монтёра пути, сообщает пресс-служба ведомства. 

Инцидент произошёл 11 июня 2019 года. По данным следствия, путевой рабочий проводил плановые работы по выправке стыкового пути. В определённый момент на пути появился электропоезд и сбил монтёра. В результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные повреждения различной степени тяжести. 

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления по статье «нарушение требований охраны труда». В рамках расследования оперативникам предстоит выяснить, прилагала ли организация, в которой работал пострадавший, достаточные усилия к охране жизни и здоровья работников. 

Напомним, 22 августа 2019 года женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске. 

 

Александр Шпак

Теги: происшествия ДТП Иркутская область авария поезд

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

сегодня 19:14 Общество 0 Коммент.

Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

сегодня 18:46 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Когда в новосибирских школах пройдут линейки

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.04.2018

Сибирь в огне

В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...

Читать далее
Image
18.01.2018

«Боярышник»: Послевкусие

Что изменилось в Иркутске через год после тр...

Читать далее
Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
23.10.2017

Бишыхан абарагша

Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...

Читать далее
Image
18.09.2017

Грести мусор руками

Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...

Читать далее
Image
17.02.2017

80 лет в обед: дизайном по логотипу

Про архаику, дурновкусие и ви...

Читать далее

Новости по теме

Двое молодых новосибирцев ограбили 82-летнюю женщину в Новосибирске сегодня 17:08 В Алтайском крае 16-летний подросток зверски убил двух мужчин сегодня 16:54

Популярное

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка