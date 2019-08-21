Пьяная мать насмерть задавила ребёнка

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Пьяная мать насмерть задавила ребёнкаРубрика: проиcшествия
23.08.2019 09:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Беспечность молодой жительницы села Кавказского погубила её новорождённого сына; мальчик умер из-за того, что мать придавила его во сне.
Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в убийстве по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 14 августа 2019 года в селе Кавказском. По данным следствия, накануне происшествия женщина крепко выпила и легла спать. Вместе с ней на диване лежал её новорождённый сын. Во время глубокого сна подозреваемая придавила ребёнка собственным телом, из-за чего он скончался.
Сейчас следователи проверяют достоверность этой версии случившегося.
По закону максимальное наказание по статье «причинение смерти по неосторожности» – два года лишения свободы.
Напомним, в июле этого года мать созналась в убийстве своей 11-месячной дочери в Алтайском крае.
Александр Шпак
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