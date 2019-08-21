«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцам

фото из архивов Сиб.фм

Владелец сети заплатит покупателям его шаурмы по 20 тысяч рублей; в закусочных Джавлона Мирзоева отравились 7 человек.

Ленинский районный суд Новосибирска постановил выплатить моральную компенсацию семи пострадавшим от отравления шаурмой жителям города. Каждому потребителю причитается по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал про то, как в апреле 2019 года почти двадцать человек попали в больницу с диагнозом «сальмонеллёз» после посещения палатки с шаурмой. Как выяснилось, все госпитализированные покупали фастфуд в заведениях сети «Ростовская шаурма». Роспотребнадзор, в который обратились семеро пострадавших, проверил закусочные и выявил в нём многочисленные нарушения.

Напомним, в конце мая на месте подозреваемой в отравлении людей «ростовской» шаурмы в Новосибирске начали продавать «легендарную».