«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцам

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«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцамРубрика: общество, проиcшествия
23.08.2019 15:45
фото из архивов Сиб.фм
Владелец сети заплатит покупателям его шаурмы по 20 тысяч рублей; в закусочных Джавлона Мирзоева отравились 7 человек.
Ленинский районный суд Новосибирска постановил выплатить моральную компенсацию семи пострадавшим от отравления шаурмой жителям города. Каждому потребителю причитается по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм писал про то, как в апреле 2019 года почти двадцать человек попали в больницу с диагнозом «сальмонеллёз» после посещения палатки с шаурмой. Как выяснилось, все госпитализированные покупали фастфуд в заведениях сети «Ростовская шаурма». Роспотребнадзор, в который обратились семеро пострадавших, проверил закусочные и выявил в нём многочисленные нарушения.
Напомним, в конце мая на месте подозреваемой в отравлении людей «ростовской» шаурмы в Новосибирске начали продавать «легендарную».
Никита Минин
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Лента новостей
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