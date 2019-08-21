«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцам

5 баллов
+17
65.6 72.62
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

сегодня 19:14 Общество 0 Коммент.

Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

сегодня 18:46 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Когда в новосибирских школах пройдут линейки

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцам

Рубрика: общество, проиcшествия

23.08.2019 15:45

фото из архивов Сиб.фм

Владелец сети заплатит покупателям его шаурмы по 20 тысяч рублей; в закусочных Джавлона Мирзоева отравились 7 человек. 

Ленинский районный суд Новосибирска постановил выплатить моральную компенсацию семи пострадавшим от отравления шаурмой жителям города. Каждому потребителю причитается по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал про то, как в апреле 2019 года почти двадцать человек попали в больницу с диагнозом «сальмонеллёз» после посещения палатки с шаурмой. Как выяснилось, все госпитализированные покупали фастфуд в заведениях сети «Ростовская шаурма». Роспотребнадзор, в который обратились семеро пострадавших, проверил закусочные и выявил в нём многочисленные нарушения.  

Напомним, в конце мая на месте подозреваемой в отравлении людей «ростовской» шаурмы в Новосибирске начали продавать «легендарную». 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область отравление

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

сегодня 19:14 Общество 0 Коммент.

Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

сегодня 18:46 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Когда в новосибирских школах пройдут линейки

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее
Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Читать далее

Новости по теме

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник сегодня 18:30 Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске сегодня 17:45 В Новосибирской области стало больше многодетных семей сегодня 17:36 Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске сегодня 17:17 В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова сегодня 16:06

Популярное

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка