Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

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Грузоподъёмный строительный кран упал этим утром на строительной площадке в Бердске; позади стройки находилась детская площадка.

Падение строительного крана произошло в Бердске 23 августа 2019 года, сообщает «Свидетель Бердск».

По словам издания со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл в 11:35 утра на строительной площадке, расположенной на улице Ленина, неподалёку от единственного в Бердске 16-этажного здания.

Огромное грузоподъёмное устройство потеряло равновесие во время работы и упало на недостроенный объект. Несмотря на то, что в этот момент на верхнем этаже стройки трудились рабочие, никто из них пострадал. По данным очевидцев, машинист также не получил травм – после завала он как ни в чём не бывало выбрался из кабины. Примечательно, что в противоположной направлению падения крана стороне, отделённая лишь небольшим бетонным забором от стройки, находится детская площадка.

Если бы машина завалилась в другую сторону, в происшествии могли бы пострадать дети.

Напомним, ранее двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области.