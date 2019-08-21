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Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

Рубрика: проиcшествия

23.08.2019 13:36

ФОТО из группы «Свидетель, Бердск» соцсети «ВКонтакте»

Грузоподъёмный строительный кран упал этим утром на строительной площадке в Бердске; позади стройки находилась детская площадка. 

Падение строительного крана произошло в Бердске 23 августа 2019 года, сообщает «Свидетель Бердск». 

По словам издания со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл в 11:35 утра на строительной площадке, расположенной на улице Ленина, неподалёку от единственного в Бердске 16-этажного здания. 

Огромное грузоподъёмное устройство потеряло равновесие во время работы и упало на недостроенный объект. Несмотря на то, что в этот момент на верхнем этаже стройки трудились рабочие, никто из них пострадал. По данным очевидцев, машинист также не получил травм – после завала он как ни в чём не бывало выбрался из кабины. Примечательно, что в противоположной направлению падения крана стороне, отделённая лишь небольшим бетонным забором от стройки, находится детская площадка.

Если бы машина завалилась в другую сторону, в происшествии могли бы пострадать дети. 

Напомним, ранее двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области. 

 

Александр Шпак

Теги: Бердск ЧП строительство происшествия

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сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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