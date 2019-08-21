Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

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Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре БердскаРубрика: проиcшествия
23.08.2019 13:36
ФОТО из группы «Свидетель, Бердск» соцсети «ВКонтакте»
Грузоподъёмный строительный кран упал этим утром на строительной площадке в Бердске; позади стройки находилась детская площадка.
Падение строительного крана произошло в Бердске 23 августа 2019 года, сообщает «Свидетель Бердск».
По словам издания со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл в 11:35 утра на строительной площадке, расположенной на улице Ленина, неподалёку от единственного в Бердске 16-этажного здания.
Огромное грузоподъёмное устройство потеряло равновесие во время работы и упало на недостроенный объект. Несмотря на то, что в этот момент на верхнем этаже стройки трудились рабочие, никто из них пострадал. По данным очевидцев, машинист также не получил травм – после завала он как ни в чём не бывало выбрался из кабины. Примечательно, что в противоположной направлению падения крана стороне, отделённая лишь небольшим бетонным забором от стройки, находится детская площадка.
Если бы машина завалилась в другую сторону, в происшествии могли бы пострадать дети.
Напомним, ранее двоих рабочих раздавил кран по вине пожилого машиниста в Кемеровской области.
Александр Шпак
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