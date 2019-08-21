«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

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«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного пораженияРубрика: общество, проиcшествия, спорт
23.08.2019 08:18
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР ШЕРУДИЛО
За одиннадцать дней до старта регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы проигрывают прямому конкуренту 0:6.
Перед стартом традиционного предсезонного турнира в Магнитогорске «Сибирь» провела ряд контрольных матчей на заграничных сборах, где в основном, не считая финский «Йокерит», встречалась с объективно более слабыми соперниками. На мемориал Ромазана-2019 сибиряки прибыли в день старта турнира и почти не имели времени на полноценную подготовку.
Неудивительно, что хозяева, хоккеисты «Металлурга», за плечами которых было больше матчей, по накалу приближенных к официальным играм, да ещё и на своей арене, оказались лучше готовы к встрече. Магнитогорцы раз за разом вскрывали оборонительные построения гостей за счёт отработанного взаимодействия и большей скорости движения, отправив в ворота Алексея Красикова шесть безответных шайб, по две в каждом из периодов.
«Сибирь» же, несмотря на в целом равную статистику (20 бросков по воротам против 23 у хозяев) и даже преимущество по игре на вбрасываниях (24 против 23), в атаке выглядела беззубо. Огрызнуться пытался новобранец, Сэм Лофквист, потолкавшись в заварушке у борта во втором периоде. Но и этот эпизод не смог зажечь команду на конструктивные действия.
«Мы разбирали соперника и готовились к нему, к его игре, как они закатываются, как входят в зону, какие у них комбинации. Не думаю, что тут сказалось то, что на сборах мы играли с менее классными командами. Просто сегодня уступили в движении. Нужно быстрее забыть этот матч, сделать выводы и выбросить его из головы, подготовиться к следующему, потому что если долго будем думать о плохом, то поезд умчится вперед. Нужно готовиться к сезону», – логичный итог неудачному матчу подвёл нападающий «Сибири» Егор Миловзоров.
Времени для окончательного построения команды и работы над ошибками остаётся совсем немного. Впереди у сибиряков ещё два поединка в Магнитогорске – 23 августа с челябинским «Трактором», а 25 – с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Сезон Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» начнёт домашним поединком против «Амура» уже 3 сентября.
Напомним, в январе ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году.
Кирилл Полиенко
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