«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

4 балла
+16
65.62 72.83
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Сбербанк может купить крупнейшую новосибирскую компанию 2ГИС

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании

вчера 23:11 Хроника 0 Коммент.

«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска

вчера 20:19 Политика 0 Коммент.

Татуированный «дед» в кроссовках пропал под Новосибирском

вчера 19:44 Хроника 0 Коммент.

Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

Главная по культуре: Анна Терешкова отметила юбилей

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

Рубрика: общество, проиcшествия, спорт

23.08.2019 08:18

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР ШЕРУДИЛО

За одиннадцать дней до старта регулярного чемпионата КХЛ новосибирцы проигрывают прямому конкуренту 0:6. 

Перед стартом традиционного предсезонного турнира в Магнитогорске «Сибирь» провела ряд контрольных матчей на заграничных сборах, где в основном, не считая финский «Йокерит», встречалась с объективно более слабыми соперниками. На мемориал Ромазана-2019 сибиряки прибыли в день старта турнира и почти не имели времени на полноценную подготовку. 

Неудивительно, что хозяева, хоккеисты «Металлурга», за плечами которых было больше матчей, по накалу приближенных к официальным играм, да ещё и на своей арене, оказались лучше готовы к встрече. Магнитогорцы раз за разом вскрывали оборонительные построения гостей за счёт отработанного взаимодействия и большей скорости движения, отправив в ворота Алексея Красикова шесть безответных шайб, по две в каждом из периодов. 

«Сибирь» же, несмотря на в целом равную статистику (20 бросков по воротам против 23 у хозяев) и даже преимущество по игре на вбрасываниях (24 против 23), в атаке выглядела беззубо. Огрызнуться пытался новобранец, Сэм Лофквист, потолкавшись в заварушке у борта во втором периоде. Но и этот эпизод не смог зажечь команду на конструктивные действия. 

«Мы разбирали соперника и готовились к нему, к его игре, как они закатываются, как входят в зону, какие у них комбинации. Не думаю, что тут сказалось то, что на сборах мы играли с менее классными командами. Просто сегодня уступили в движении. Нужно быстрее забыть этот матч, сделать выводы и выбросить его из головы, подготовиться к следующему, потому что если долго будем думать о плохом, то поезд умчится вперед. Нужно готовиться к сезону», – логичный итог неудачному матчу подвёл нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. 

Времени для окончательного построения команды и работы над ошибками остаётся совсем немного. Впереди у сибиряков ещё два поединка в Магнитогорске – 23 августа с челябинским «Трактором», а 25 – с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Сезон Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» начнёт домашним поединком против «Амура» уже 3 сентября.

Напомним, в январе ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году. 

Кирилл Полиенко

Теги: Сибирь хоккей спорт

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Сбербанк может купить крупнейшую новосибирскую компанию 2ГИС

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании

вчера 23:11 Хроника 0 Коммент.

«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска

вчера 20:19 Политика 0 Коммент.

Татуированный «дед» в кроссовках пропал под Новосибирском

вчера 19:44 Хроника 0 Коммент.

Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

Главная по культуре: Анна Терешкова отметила юбилей

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.04.2019

Горячий лёд и высокий полёт

Новосибирск начал прорыв в фигурном катании

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее
Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее

Новости по теме

«Металлург» всухую разгромил ХК «Сибирь» из Новосибирска сегодня 07:36 Business FM и журнал Status приглашают на конные бега на Кубок губернатора вчера 18:16 Самую дорогую однушку в Сибири нашли в Омске вчера 15:08

Популярное

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке