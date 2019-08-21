Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского таможенного управления

Товарную партию разделочных досок из Китая с изображением нацистской символики не пустили в Россию таможенники; экспертиза признала данный товар экстремистским.

На таможне задержали парию разделочных досок из Китая. Половина изделий будет уничтожена по решению суда, поскольку на них изображена нацистская символика. Об этом сообщает сайт Сибирского таможенного управления.

«В ходе таможенного досмотра партии разделочных досок из 639 штук было выявлено 320 с изображением чашки с кофе и надписью Coffee, а также почтовой марки с изображением портрета предположительно Адольфа Гитлера, а также круглого штампа чёрного цвета с орлом и надписью Deutsche Luftpost 1024», – рассказали в Сибирском таможенном управлении. По российскому законодательству, такие символы являются экстремистскими.

Импортёр заявил, что изображение на поставленный товар с партнёром не согласовывалась. О наличии товара с такими рисунками ему стало известно после таможенного досмотра.

Октябрьский суд города Иркутска постановил разделочные доски с нацистской символикой конфисковать. В дальнейшем они будут уничтожены.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления корреспонденту Сиб.фм сообщили, что это не первый случай задержания предметов экстремистской направленности. В июле в Красноярске таможенники не разрешили ввезти запрещённую в России книгу.

Напомним, 13 июня читинская таможня предотвратила вывоз в Китай партии медвежьих лап.