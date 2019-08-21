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Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера

Рубрика: общество

23.08.2019 16:51

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского таможенного управления

Товарную партию разделочных досок из Китая с изображением нацистской символики не пустили в Россию таможенники; экспертиза признала данный товар экстремистским.

На таможне задержали парию разделочных досок из Китая. Половина изделий будет уничтожена по решению суда, поскольку на них изображена нацистская символика. Об этом сообщает сайт Сибирского таможенного управления. 

«В ходе таможенного досмотра партии разделочных досок из 639 штук было выявлено 320 с изображением чашки с кофе и надписью Coffee, а также почтовой марки с изображением портрета предположительно Адольфа Гитлера, а также круглого штампа чёрного цвета с орлом и надписью Deutsche Luftpost 1024», – рассказали в Сибирском таможенном управлении. По российскому законодательству, такие символы являются экстремистскими.

Импортёр заявил, что изображение на поставленный товар с партнёром не согласовывалась. О наличии товара с такими рисунками ему стало известно после таможенного досмотра.

Октябрьский суд города Иркутска постановил разделочные доски с нацистской символикой конфисковать. В дальнейшем они будут уничтожены.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления корреспонденту Сиб.фм сообщили, что это не первый случай задержания предметов экстремистской направленности. В июле в Красноярске таможенники не разрешили ввезти запрещённую в России книгу. 

Напомним, 13 июня читинская таможня предотвратила вывоз в Китай партии медвежьих лап.

 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь экстремизм Таможня Иркутск

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сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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