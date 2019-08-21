Сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток

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Сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клетокРубрика: наука
24.08.2019 08:58
Фото с сайта Pixabay.com
Специальные белки будут входить в состав препарата, вводимого в организм человека; они будут подсвечивать раковые клетки и значительно упрощать их поиск.
Международная группа учёных, среди которых были специалисты СО РАН и Сибирского федерального университета в Красноярске, разрабатывает белки, способные подсвечивать раковые клетки в организме человека. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФУ.
Исследователи пояснили, что работают над созданием специальных фотопротеинов, которые будут входить в состав препаратов. Лекарство врачи будут вводить в организм человека, а протеины в составе тем временем сыграют роли «фонарей», которые подсвечивают раковые клетки и облегчают их поиск. Оболочку нового состава будут составлять белки, а внутри будут находиться молекулы, светящиеся в красном диапазоне.
Как сообщили в пресс-службе СФУ, новая разработка позволит хирургам быстро и точно определить поражённые места и удалить только раковые клетки, не затронув здоровые.
На данный момент авторы разработки пытаются определить, какой белок лучше использовать в качестве «фонаря»: естественный, белок моллюсков, или искусственно синтезированный в лаборатории.
Напомним, в августе 2019 года разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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