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Сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток

Рубрика: наука

24.08.2019 08:58

Фото с сайта Pixabay.com

Специальные белки будут входить в состав препарата, вводимого в организм человека; они будут подсвечивать раковые клетки и значительно упрощать их поиск.

Международная группа учёных, среди которых были специалисты СО РАН и Сибирского федерального университета в Красноярске, разрабатывает белки, способные подсвечивать раковые клетки в организме человека. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФУ.

Исследователи пояснили, что работают над созданием специальных фотопротеинов, которые будут входить в состав препаратов. Лекарство врачи будут вводить в организм человека, а протеины в составе тем временем сыграют роли «фонарей», которые подсвечивают раковые клетки и облегчают их поиск. Оболочку нового состава будут составлять белки, а внутри будут находиться молекулы, светящиеся в красном диапазоне.

Как сообщили в пресс-службе СФУ, новая разработка позволит хирургам быстро и точно определить поражённые места и удалить только раковые клетки, не затронув здоровые.

На данный момент авторы разработки пытаются определить, какой белок лучше использовать в качестве «фонаря»: естественный, белок моллюсков, или искусственно синтезированный в лаборатории.

Напомним, в августе 2019 года разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: медицина учёные рак

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вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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