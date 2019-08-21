Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

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Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режимеРубрика: общество
23.08.2019 18:46
Фото с сайта мэрии Новосибирска
За строительством четырнадцатой станции метро в Новосибирске можно будет следить онлайн; трансляция будет вестись постоянно.
Новосибирцам предоставят возможность наблюдать за строительством новой станции метро «Спортивная». Об этом в ходе еженедельной встречи с журналистами сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Видеозапись строительства станции метро «Спортивная» будет вестись непрерывно. Каждый может увидеть, что происходит на строительной площадке», — уточнил глава города.
Он также отметил, что камеры онлайн-трансляции в дальнейшем будут использованы для обеспечения безопасности метрополитена. Они будут направлены на метромост с тем, чтобы исключить несанкционированное проникновение на стратегический объект.
Как ранее сообщал Сиб.фм, проект станции метро «Спортивная» прошёл госэкспертизу. На четырнадцатой станции новосибирского метрополитена будет использована технология «горизонтального лифта». На платформе установят дополнительные двери, открывающиеся после прибытия поезда метро.
Напомним, 23 августа начал работать обновлённый сайт Новосибирского метро.
Анатолий Якимов
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