Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

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Троих полицейских обвиняют в изнасилованииРубрика: проиcшествия
23.08.2019 12:11
фото Следственного Комитета РФ по Свердловской области
Сотрудники полиции в Екатеринбурге обвиняются в совершении преступлений сексуального характера; жертвой стала 22-летняя девушка.
В Екатеринбурге трём сотрудникам МВД предъявили обвинение в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.
Правоохранительные органы установили, что в ночь на 18 августа сотрудники полиции напали на 22-летнюю девушку, когда она выходила из сауны по улице Чайковского. Пострадавшую затащили в служебную машину и изнасиловали. Как сообщает издание «Знак», девушка приехала в Екатеринбург из Казахстана и зарабатывала на жизнь тем, что оказывала сексуальные услуги за деньги.
Вскоре полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Один из обвиняемых правоохранителей отправился под домашний арест на два месяца, тогда как его напарнику повезло куда меньше: суд направил его в СИЗО, где мужчина пробудет до 19 октября. Решение по третьему сотруднику МВД пока не вынесено.
Напомним, 22 августа стало известно, что выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании.
Никита Минин
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