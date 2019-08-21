Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

фото Следственного Комитета РФ по Свердловской области

Сотрудники полиции в Екатеринбурге обвиняются в совершении преступлений сексуального характера; жертвой стала 22-летняя девушка.

В Екатеринбурге трём сотрудникам МВД предъявили обвинение в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Правоохранительные органы установили, что в ночь на 18 августа сотрудники полиции напали на 22-летнюю девушку, когда она выходила из сауны по улице Чайковского. Пострадавшую затащили в служебную машину и изнасиловали. Как сообщает издание «Знак», девушка приехала в Екатеринбург из Казахстана и зарабатывала на жизнь тем, что оказывала сексуальные услуги за деньги.

Вскоре полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Один из обвиняемых правоохранителей отправился под домашний арест на два месяца, тогда как его напарнику повезло куда меньше: суд направил его в СИЗО, где мужчина пробудет до 19 октября. Решение по третьему сотруднику МВД пока не вынесено.

Напомним, 22 августа стало известно, что выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании.