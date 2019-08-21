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У новосибирского метро новый сайт

Рубрика: общество

23.08.2019 11:55

скриншот с сайта новосибирского метрополитена

Новосибирский метрополитен запустил новый сайт; разработчики уверяют, что создали продукт, который адаптирован к любым устройствам.

Метрополитен в Новосибирске запустил новую версию сайта. Над проектом работала дизайн-студия Code Studio, которая является партнёром ведущих агентств России и входит в Ассоциацию брендинговых компаний России.

«Перед разработкой сайта Новосибирского метрополитена мы изучили российский и зарубежный опыт, проработали структуру сайта и учли различные технические нюансы. Вывод был очевиден: сайт метрополитена должен быть простым и понятным, без лишних анимационных, визуальных и стилистических усложнений», – рассказал о работе над проектом руководитель и арт-директор Code Studio Александр Смирнов.

По словам разработчиков, на сайте сделали очень простую систему управления. Это было необходимо для того, чтобы все отделы метрополитена, которые отвечают за разные участки работ, могли оперативно размещать на нём информацию, а пользователи эту информацию могли находить. 

По заявлению разработчиков, сайт адаптирован для работы на любых устройствах.

Напомним, 20 августа стало известно, что проект станции «Спортивная» прошёл госэкспертизу.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирский метрополитен сайт

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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