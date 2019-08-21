У новосибирского метро новый сайт

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У новосибирского метро новый сайтРубрика: общество
23.08.2019 11:55
скриншот с сайта новосибирского метрополитена
Новосибирский метрополитен запустил новый сайт; разработчики уверяют, что создали продукт, который адаптирован к любым устройствам.
Метрополитен в Новосибирске запустил новую версию сайта. Над проектом работала дизайн-студия Code Studio, которая является партнёром ведущих агентств России и входит в Ассоциацию брендинговых компаний России.
«Перед разработкой сайта Новосибирского метрополитена мы изучили российский и зарубежный опыт, проработали структуру сайта и учли различные технические нюансы. Вывод был очевиден: сайт метрополитена должен быть простым и понятным, без лишних анимационных, визуальных и стилистических усложнений», – рассказал о работе над проектом руководитель и арт-директор Code Studio Александр Смирнов.
По словам разработчиков, на сайте сделали очень простую систему управления. Это было необходимо для того, чтобы все отделы метрополитена, которые отвечают за разные участки работ, могли оперативно размещать на нём информацию, а пользователи эту информацию могли находить.
По заявлению разработчиков, сайт адаптирован для работы на любых устройствах.
Напомним, 20 августа стало известно, что проект станции «Спортивная» прошёл госэкспертизу.
Татьяна Картавых
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