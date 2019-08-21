У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

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Согласно статистике, автомобили новосибирцев в 1,5 раза чаще жителей других регионов получают критические повреждения, после которых авто не подлежит восстановлению.

Сотрудники пресс-службы страховой компании «Согласие» поделились с Сиб.фм статистикой ДТП с критическим повреждением авто в России за последнее время.

После сбора и обработки информации эксперты страховой фирмы выяснили, в каких городах России чаще всего происходят ДТП, после которых пострадавший автомобиль не подлежит восстановлению.

Так, самый жестокий по отношению к автомобилям город – Темрюк в Краснодарском крае. В Темрюке аварии, после которых машину можно отправлять на металлолом, происходят в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.

Города повышенной опасности – Челябинск, Липецк и Воронеж, в этих трёх городах серьёзные аварии случаются чаще в 1,8-1,9 раза. Чуть лучше ситуация в Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ставрополе – там этот же показатель имеет значение 1,5.

Самый безопасный для автомобилей – Оренбург. Бесповоротно разбивают автомобили в Оренбурге в 10 раз реже, чем в среднем по стране.

Напомним, 25 августа 2019 года инспекторы ДПС собираются устроить тотальную проверку одного района Новосибирска.