В Алтайском крае 16-летний подросток зверски убил двух мужчин

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В Алтайском крае 16-летний подросток зверски убил двух мужчинРубрика: проиcшествия
23.08.2019 16:54
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В сельском филиале Тальменской школы искусств двое подрядных рабочих выпивали с несовершеннолетним подростком; в ходе конфликта парень забил взрослых подручными предметами.
Суд вынес приговор подростку-убийце из Тальменского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Жестокое убийство двоих взрослых мужчин 16-летним жителем одного из местных посёлков произошло в ноябре 2018 года. Школьник выпивал со своими знакомыми – подрядными рабочими, в здании филиала Тальменской школы искусств. Во время застолья один из мужчин ударил юношу, после чего с приятелем вынес его из помещения. Затаив злобу, подросток вошёл обратно, но уже вооружённый деревянной палкой. Разозлившийся школьник стал избивать обидчиков сначала палкой, затем металлическим смесителем крана, затем куском доски. По словам правоохранителей, молодой убийца проявил исключительную безжалостность, нанося удары предпочтительно в жизненно важные органы жертв – от полученных травм они скончались на месте происшествия.
В ходе расследования выяснилась причастность обвиняемого к другому преступлению – в октябре 2018 года он избил местного жителя, причинив ему вред здоровью средней тяжести.
Суд приговорил подростка к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.
Напомним, в августе этого года следователи заподозрили красноярца в жестокой расправе над грудной дочерью.
Александр Шпак
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