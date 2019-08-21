В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

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В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра АнцуповаРубрика: общество
23.08.2019 16:06
фото сиб.фм
На Заельцовском кладбище сегодня предали земле последнего в Новосибирской области Героя Советского Союза; Александру Анцупову было 95 лет.
Последнего Героя Советского Союза Александра Анцупова похоронили сегодня на Заельцовском кладбище. Александр Яковлевич скончался 21 августа в возрасте 95 лет у себя дома в Коченёвском районе. Звание Героя Анцупов получил в 1943 году за форсирование Днепра.
Напомним, прощание с Александром Анцуповым прошло сегодня в ДК «Октябрьской революции».
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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