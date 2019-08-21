В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

фото сиб.фм

На Заельцовском кладбище сегодня предали земле последнего в Новосибирской области Героя Советского Союза; Александру Анцупову было 95 лет.

Последнего Героя Советского Союза Александра Анцупова похоронили сегодня на Заельцовском кладбище. Александр Яковлевич скончался 21 августа в возрасте 95 лет у себя дома в Коченёвском районе. Звание Героя Анцупов получил в 1943 году за форсирование Днепра.

Напомним, прощание с Александром Анцуповым прошло сегодня в ДК «Октябрьской революции».