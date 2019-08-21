В Новосибирской области стало больше многодетных семей

Фото правительства Новосибирской области

На сегодняшний день в Новосибирской области проживает около 24,5 тысячи семей, в которых воспитывается три и более ребёнка; с начала года их число выросло на 3 %.

В Новосибирской области иметь трёх и более детей становится престижно. С начала года количество многодетных семей выросло на 3 %. Сейчас на территории региона проживает 24 479 семей, воспитывающих трёх и более детей.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе для социальной поддержки семей с детьми реализуется федеральный проект «Финансовая поддержка детей при рождении».

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, в регионе предоставляется 26 мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей.

«Более 13 000 семей уже получили выплату при рождении первого ребенка с начала действия меры социальной поддержки. Порядка 19 600 многодетных семей воспользовались средствами областного семейного капитала», – сообщил Ярослав Фролов.

С начала 2019 года сумма областного материнского капитала была проиндексирована. Теперь размер выплаты составляет 104 тысячи рублей. Также расширен перечень направлений, на которые можно распорядиться областным материнским капиталом. Большинство семей направляет его на улучшение жилищных условий. Часть семей приобретает автотранспорт или же оплачивает обучение детей.

Напомним, 6 июля стало известно, что более 32 000 новосибирских семей получили сертификаты на областной материнский капитал.