Приставы закрыли аварийный тепловой пункт в Искитиме

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Новосибирской области

По решению суда в городе Искитиме закрыт тепловой пункт; на обеспечение жителей горячей водой приостановка деятельности не повлияет.

На прошлой неделе судебные приставы приостановили деятельность центрального теплового пункта МУП «Теплосеть» в городе Искитиме. По сообщению Управления ССП по Новосибирской области, специалисты Ростехнадзора выявили нарушения правил эксплуатации энергоустановок во время выездной проверки. В частности, на водяные подогреватели отсутствуют паспорта, без которых работа теплоустановки не допускается. При этом водоподогреватели эксплуатировались без технического освидетельствования.

Кроме того, на ЦТП использовались неисправные манометры, а у здания нарушена кирпичная кладка наружной стены.

На прошлой неделе Искитимский районный суд приостановил деятельность ЦТП до 9 сентября. За это время должны быть устранены все выявленные нарушения. Судебный пристав-исполнитель сразу не смог опечатать вход в аварийный ЦТП, поскольку внутри здания произошла поломка оборудования. Помещение было залито водой.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм директор МУП «Теплосеть» Сергей Ковалёв, все нарушения будут устранены до 30 августа.

«На снабжение горячей водой населения приостановка деятельности не повлияет. Всего от данного центрального теплового пункта горячей водой снабжаются жители трёх двухэтажных домов. Они получают услугу по резервной схеме», – сообщил руководитель предприятия.

Он также сообщил, что разрушенная стена будет восстановлена, неисправные и отсутствующие приборы купят. Что касается паспортов на водоподогреватели, то оригиналы найти невозможно, поскольку их выдаёт завод-изготовитель, а оборудование было выпущено 40 лет назад.

Напомним, 15 июля стало известно об опасной воде в реках Искитимского района.