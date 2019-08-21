Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛИ сотрудники пресс-службы СУ СКР по РЕСПУБЛИКЕ ЯКУТИЯ

В Алданском районе Якутии полиция передавала еду, запрещённые вещества и алкоголь содержащимся в изоляторе фигурантам уголовных дел; в деле оказался замешан начальник ИВС и районного отдела полиции.

Сотрудники СУ СКР по Республике Хакасия опубликовали видеозапись задержания начальника ОМВД России Алданского района и руководителя ИВС, принадлежащего Алданскому отделу полиции.

Уголовное дело было возбуждено сперва в отношении начальника ИВС, после того как стало известно, что находящиеся в изоляторе преступники нарушают режим содержания с позволения правоохранителей. Кроме того, полицейские поставляли арестантам деликатесы, алкоголь и другие запрещённые предметы и вещи.

Как выяснилось в ходе следствия, преступный порядок действовал на территории ведомственного учреждения с позволения не только начальника ИВС, но и по прямому указанию главы районного отдела полиции. Теперь высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела о «превышении должностных полномочий». По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в июле этого года начальника омской полиции уволили за драку в московском метро.