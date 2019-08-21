Видео: белый медвежонок Шайна позирует перед детьми на задних лапах в Новосибирском зоопарке

Скриншот видео

Норди самодостаточен и играет с салфеткой в одиночестве; его сестру Шайну больше привлекает общение с посетителями.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала видео с Шайной, которая позирует перед зрителями. Ролик появился на канале Анны на видеохостинге YouTube.

На видео Норди играет сам по себе, не выходя на публику, а Шайна старается показать себя детям, которые собрались посмотреть на белых медвежат. Она встаёт на задние лапы, бросается к гостям из воды, крутится перед ними.

Посетители зоопарка заметили, что дети бросают мусор в воду бассейна для медведей, и возмутились этим.

«Надо посетителям за шкирку таких детей брать и отдавать охранникам. Теперь я поняла, почему Норди язык стал высовывать: у него не проходит эта бумага в кишечник, и он испытывает дискомфорт. Дали бы ему булку хлеба, чтобы протолкнуть это», – высказала свои предположения одна из подписчиц Анны.

Также новосибирцы интересуются, почему Анна, пребывая в зоопарке столь часто, не делает замечания тем, кто загрязняет вольеры животных.

«Я снимаю и не вижу, кто и что бросает. Когда вижу, непременно говорю об этом, но камеру в такие моменты отключаю, чтобы ничего не слышно было. После моих слов охрана зачастую делает им замечания», – ответила Анна Новикова.

Напомним, в августе 2019 года на видео попали брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке.