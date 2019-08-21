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Видео: белый медвежонок Шайна позирует перед детьми на задних лапах в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

23.08.2019 07:54

Скриншот видео

Норди самодостаточен и играет с салфеткой в одиночестве; его сестру Шайну больше привлекает общение с посетителями.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала видео с Шайной, которая позирует перед зрителями. Ролик появился на канале Анны на видеохостинге YouTube. 

На видео Норди играет сам по себе, не выходя на публику, а Шайна старается показать себя детям, которые собрались посмотреть на белых медвежат. Она встаёт на задние лапы, бросается к гостям из воды, крутится перед ними. 

Посетители зоопарка заметили, что дети бросают мусор в воду бассейна для медведей, и возмутились этим.

«Надо посетителям за шкирку таких детей брать и отдавать охранникам. Теперь я поняла, почему Норди язык стал высовывать: у него не проходит эта бумага в кишечник, и он испытывает дискомфорт. Дали бы ему булку хлеба, чтобы протолкнуть это», – высказала свои предположения одна из подписчиц Анны.

Также новосибирцы интересуются, почему Анна, пребывая в зоопарке столь часто, не делает замечания тем, кто загрязняет вольеры животных.

«Я снимаю и не вижу, кто и что бросает. Когда вижу, непременно говорю об этом, но камеру в такие моменты отключаю, чтобы ничего не слышно было. После моих слов охрана зачастую делает им замечания», – ответила Анна Новикова.

Напомним, в августе 2019 года на видео попали брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке. 

Дарья Мелехова

Теги: видео Новосибирский зоопарк белые медведи

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вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

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вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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