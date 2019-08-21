Видео: дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке

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Видео: дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
24.08.2019 08:44
Фото с сайта Новосибирского зоопарка
Мать котят шипит на посетителей, которые находятся слишком близко к решётке; также кошка приучает малышей не подходить близко к людям.
Дальневосточная кошка воспитывает своих малышей и приучает их не подходить близко к людям. Процесс обучения котят сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова и опубликовала на своём канале в видеохостинге YouTube.
На ролике видно, как котята играют между собой и познают мир. Малышам всё любопытно, они изучают каждый закоулок вольера. Однако самыми интересными для животных представляются посетители. Котята подходят к решётке, смотрят на гостей, изучают их. Однако бдительная мать против этого: она знает, что люди могут представлять опасность. Поэтому каждый раз, когда котята подходят слишком близко к людям, она рычит и отгоняет их. Новосибирцы заметили, что из кошки вышла очень заботливая мать и отметили это в комментариях.
«Мама обеспокоена чужими людьми: переживает за котят», – высказала своё мнение одна из подписчиц Анны.
Также на видеоролике видно, как мама показывает своим детям игрушки, домики, которые предоставлены для животных администрацией зоопарка, а также умывает малышей.
Напомним, в августе 2019 года на видео постоянной посетительницы попали дальневосточные котята, которые не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке.
Дарья Мелехова
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