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Видео: дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

24.08.2019 08:44

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Мать котят шипит на посетителей, которые находятся слишком близко к решётке; также кошка приучает малышей не подходить близко к людям.

Дальневосточная кошка воспитывает своих малышей и приучает их не подходить близко к людям. Процесс обучения котят сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова и опубликовала на своём канале в видеохостинге YouTube.

На ролике видно, как котята играют между собой и познают мир. Малышам всё любопытно, они изучают каждый закоулок вольера. Однако самыми интересными для животных представляются посетители. Котята подходят к решётке, смотрят на гостей, изучают их. Однако бдительная мать против этого: она знает, что люди могут представлять опасность. Поэтому каждый раз, когда котята подходят слишком близко к людям, она рычит и отгоняет их. Новосибирцы заметили, что из кошки вышла очень заботливая мать и отметили это в комментариях.

«Мама обеспокоена чужими людьми: переживает за котят», – высказала своё мнение одна из подписчиц Анны.

Также на видеоролике видно, как мама показывает своим детям игрушки, домики, которые предоставлены для животных администрацией зоопарка, а также умывает малышей.

Напомним, в августе 2019 года на видео постоянной посетительницы попали дальневосточные котята, которые не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке.

Дарья Мелехова

Теги: коты животные видео Новосибирский зоопарк

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Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

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Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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