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Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

Рубрика: общество

23.08.2019 12:31

Фото с официального сайта МАКС-2019

Пилоты авиагруппы «Высший пилотаж» планируют показать своё мастерство на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019; новая фигура высшего пилотажа называется «пропеллер».

Международный авиакосмический салон будет проходить на подмосковном аэродроме «Жуковский» с 27 августа по 1 сентября. На сегодня к проведению одного из самых значимых мероприятия авиакосмической отрасли практически всё готово. По сообщению официального сайта МАКС-2019, в лётной программе примет участие рекордное число пилотажных групп. Всего заявлено восемь команд. Они будут представлять сложный и слаженный пилотаж на тяжёлых истребителях, ударных вертолётах, реактивных и поршневых самолётах.

Одной из таких команд является группа «Первый полёт». Это первая в нашей стране профессиональная пилотажная группа. Лётчики выступают на поршневых самолётах. Пилоты выполняют сложные спортивные и художественные фигуры. Всего в небо поднимается шесть ярко-жёлтых самолётов Як-52 и Як-54. Их программа замечательна тем, что зона показа умещается на площади 1,5 квадратных километра. Все фигуры выполняются на низких скоростях и с малыми радиусами разворотов. Зрители в мельчайших деталях смогут увидеть юркие самолёты, синхронно выполняющие зрелищные фигуры.

Одна из таких фигур, которую покажут лётчики из группы «Первый полёт», называется «Пропеллер». Она выполняется на трёх самолётах одновременно. Один зависает в воздухе параллельно земле, а два других синхронно вращаются вокруг него. Дымовой след добавляет зрелищности.

Напомним, 28 июля на аэродроме в Мочище состоялся авиационный праздник.

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация Россия

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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