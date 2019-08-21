Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

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Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажаРубрика: общество
23.08.2019 12:31
Фото с официального сайта МАКС-2019
Пилоты авиагруппы «Высший пилотаж» планируют показать своё мастерство на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019; новая фигура высшего пилотажа называется «пропеллер».
Международный авиакосмический салон будет проходить на подмосковном аэродроме «Жуковский» с 27 августа по 1 сентября. На сегодня к проведению одного из самых значимых мероприятия авиакосмической отрасли практически всё готово. По сообщению официального сайта МАКС-2019, в лётной программе примет участие рекордное число пилотажных групп. Всего заявлено восемь команд. Они будут представлять сложный и слаженный пилотаж на тяжёлых истребителях, ударных вертолётах, реактивных и поршневых самолётах.
Одной из таких команд является группа «Первый полёт». Это первая в нашей стране профессиональная пилотажная группа. Лётчики выступают на поршневых самолётах. Пилоты выполняют сложные спортивные и художественные фигуры. Всего в небо поднимается шесть ярко-жёлтых самолётов Як-52 и Як-54. Их программа замечательна тем, что зона показа умещается на площади 1,5 квадратных километра. Все фигуры выполняются на низких скоростях и с малыми радиусами разворотов. Зрители в мельчайших деталях смогут увидеть юркие самолёты, синхронно выполняющие зрелищные фигуры.
Одна из таких фигур, которую покажут лётчики из группы «Первый полёт», называется «Пропеллер». Она выполняется на трёх самолётах одновременно. Один зависает в воздухе параллельно земле, а два других синхронно вращаются вокруг него. Дымовой след добавляет зрелищности.
Напомним, 28 июля на аэродроме в Мочище состоялся авиационный праздник.
Анатолий Якимов
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