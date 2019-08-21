Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

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Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
23.08.2019 08:40
фото предоставил ВЛАДИСЛАВ САВЧЕНКОВ
Автомобиль Toyota Corolla Spacio в Октябрьском районе Новосибирска сбил малолетнюю девочку; с сотрясением мозга и переломом ключицы ребёнка доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал ребёнок, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, по данному факту будет проведена проверка.
Инцидент произошёл вечером 22 августа 2019 года. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla Spacio под управлением 44-летней сибирячки двигался по улице Лазурной. Возле въезда в арку, ведущую во двор дома № 14, женщина сбила десятилетнюю девочку на самокате – ребёнок ехал перед автомобилем справа налево.
В результате наезда школьница получила серьёзные травмы – перелом ключицы и сотрясение мозга. Медики госпитализировали её с места происшествия.
Напомним, 20 августа пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске.
Александр Шпак
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