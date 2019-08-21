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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

23.08.2019 08:40

фото предоставил ВЛАДИСЛАВ САВЧЕНКОВ

Автомобиль Toyota Corolla Spacio в Октябрьском районе Новосибирска сбил малолетнюю девочку; с сотрясением мозга и переломом ключицы ребёнка доставили в больницу. 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал ребёнок, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, по данному факту будет проведена проверка. 

Инцидент произошёл вечером 22 августа 2019 года. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla Spacio под управлением 44-летней сибирячки двигался по улице Лазурной. Возле въезда в арку, ведущую во двор дома № 14, женщина сбила десятилетнюю девочку на самокате – ребёнок ехал перед автомобилем справа налево. 

В результате наезда школьница получила серьёзные травмы – перелом ключицы и сотрясение мозга. Медики госпитализировали её с места происшествия. 

Напомним, 20 августа пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске. 

 

Александр Шпак

Теги: аварии ДТП дети Новосибирск

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Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании

вчера 23:11 Хроника 0 Коммент.

«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска

вчера 20:19 Политика 0 Коммент.

Татуированный «дед» в кроссовках пропал под Новосибирском

вчера 19:44 Хроника 0 Коммент.

Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

Главная по культуре: Анна Терешкова отметила юбилей

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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