“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске

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“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
24.08.2019 20:47
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
На улице Мира дорогу не поделили два электротранспорта — трамвай и троллейбус; в сети шутят — битва титанов.
В Новосибирске субботним вечером произошло необычное ДТП. Столкнулись в попутном направлении два электротранспорта — трамвай и троллейбус. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. Инцидент, вызвал бурю шуток в сети.
“Трамвай, конечно, мог бы и объехать”, “Трамваи, они такие, прут напролом”, “Битва титанов”, “ А может у них свидание?”, “Пусть соединяются и будет новый вид транспорта — трамлебус”, — иронизируют пользователи паблика АСТ-54, где выложили фото происшествия.
Напомним, 12 августа на улицах Новосибирска появились трамваи из Москвы.
Татьяна Картавых
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