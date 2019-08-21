“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

На улице Мира дорогу не поделили два электротранспорта — трамвай и троллейбус; в сети шутят — битва титанов.

В Новосибирске субботним вечером произошло необычное ДТП. Столкнулись в попутном направлении два электротранспорта — трамвай и троллейбус. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. Инцидент, вызвал бурю шуток в сети.

“Трамвай, конечно, мог бы и объехать”, “Трамваи, они такие, прут напролом”, “Битва титанов”, “ А может у них свидание?”, “Пусть соединяются и будет новый вид транспорта — трамлебус”, — иронизируют пользователи паблика АСТ-54, где выложили фото происшествия.

Напомним, 12 августа на улицах Новосибирска появились трамваи из Москвы.