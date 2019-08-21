Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

фото со страницы Елены Зариповой в социальной сети "ВКонтакте"

Любовь к новосибирцу стала причиной расстрела челябинским депутатом собственной жены; до суда ревнивый убийца останется с СИЗО.

Стали известны подробности убийства депутатом Локомотивного городского округа Челябинской области собственной жены на глазах у детей. В истории неожиданным образом оказался замешан житель Новосибирска по имени Антон.

В зале суда, где решался вопрос об избрании меры пресечения, депутат сознался, что убил жену из-за ревности.

По словам Азата Зарипова, всё началось после поездки супруги с подругой на отдых в Турцию. По приезду мужчина обнаружил в телефоне любовную переписку с аниматором из Новосибирска. Мужчина ревновал, так как уже имел опыт измены первой жены.

“Елена начала паролить телефон, стала заниматься «Кешбери» и общаться со многими мужчинами. Также начала заниматься трейдингом, и мужчины начали звонить ей даже по ночам. На почве ревности психовал, и злоба копилась. С февраля 2018 года она стала отдаляться, близости не было, относилась по-хамски. В мае этого года всё ухудшилось. Она сказала, что стала переписываться с Антоном из Новосибирска. В июне 2019 года тот признался ей в любви. 20 августа Елена сказала, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск”, — приводят уральские сми слова депутата из протокола допроса.

Зарипов ушёл из дома и напился, хотя до этого 11 лет не брал спиртное в рот, а когда вернулся домой и поругался с женой, решил убить её и себя.

Дома у депутата имелись два ружья, он взял “Сайгу” и приставил дуло к животу супруги. Женщина отодвинула оружие и первый выстрел пришёлся в ногу. Елена упала, а Зарипов сделал второй, смертельный выстрел.

Депутат сообщил об убийстве жены своему тестю. Покончить с собой мужчина не смог.

До суда ревнивый убийца останется за решёткой.

Напомним, депутат расстрелял жену на глазах у детей.