Два дома сгорели на Лесоперевалке в Новосибирске: погиб мужчина

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Минувшей ночью в Лениннском районе Новосибирска произошёл страшный пожар; несколько домов восстановлению не подлежат.

Ночью с 23 на 24 августа в Ленинском районе Новосибирска в микрорайоне Лесоперевалка полыхали сразу два частных дома.

Вызов в дежурную часть поступил в 5:02 минуты. По прибытии на место возгорания, на улице 1-я Чулымская горел жилой дом и надворные постройки. Огонь быстро перекинулся на соседнее жилое строение в силу плотности застройки. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров, сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

“В ходе разбора завалов на месте возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины. На данный момент на месте работают пожарные дознаватели и полицейские. Устанавливается личность погибшего и причины пожара”, — рассказал Сиб.фм заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артём Щербаков.

На месте работали 24 огнеборца и 6 пожарных цистерн.

Напомним, 22 августа в Бердске полностью сгорел частный дом, жители спаслись чудом.