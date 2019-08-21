Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

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Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в БердскеРубрика: общество
24.08.2019 09:13
фото с сайта ОК.ru
Жители Бердска, недовольные переносом школьных линеек с 1 на 2 сентября пообещали устроить пикет; власти одумались.
Жители Бердска высказали недовольство отменой торжественной линейки 1 сентября в школе № 10. Здесь планировалось провести в День знаний мероприятие только для первоклассников и выпускников. Остальным классам предложили прийти 2 сентября и сразу сесть за парты. Родители возмутились таким подходом и пообещали устроить своеобразную акцию протеста: принести 1 сентября цветы, оставить их на пороге школы и почтить несостоявшийся День знаний минутой молчания.
История дошла до бердских властей. Вице-мэр Бердска сообщил, что инициатива отменить линейку принадлежала директору школы, которая, видимо, что-то не так поняла. Воровать у детей праздник никто не будет. 1 сентября для всех классов пройдёт торжественная линейка.
Напомним, 23 августа мэр Новосибирска рассказал, что в новосибирских школах торжественные линейки пройдут 2 сентября.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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