Место страшного ночного пожара в Новосибирске показали в МЧС

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Место страшного ночного пожара в Новосибирске показали в МЧСРубрика: проиcшествия
24.08.2019 12:33
фото ГУ МВД по Новосибирской области
В МЧС рассказали подробности тушения страшного ночного пожара на Лесоперевалке в Новосибирске и показали ужасающие кадры с места.
Минувшей ночью в новосибирском микрорайоне Лесоперевалка горели сразу два дома. Как сообщает МЧС, ликвидацию пожара осложняла угроза взрыва газовых баллонов. К счастью, сотрудникам удалось эвакуировать их из огня.
Тушение пожара осуществляли по повышенному номеру. На место пришлось вызывать подкрепление.
Через полтора часа борьбы, огонь всё же сдался. В ходе разбора завалов был обнаружен труп мужчины, его личность уже установлена.
Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пожарным не удалось остановить распространение огня на рядом стоящий дом из-за близости жилых и хозяйственных построек.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что на борьбе с этим пожаром работали 24 человека и шесть автоцистерн.
Татьяна Картавых
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