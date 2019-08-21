Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

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ЧП в Новосибирском метрополитене; поезд остановили прямо в тёмном тоннеле.

В тёмном тоннеле поезд простоял по оценке журналиста Сиб.фм, который оказался в вагоне, 7-8 минут. Пассажиры были настроены оптимистично, но в вагоне с каждой минутой становилось всё жарче.

По прибытии на станцию пассажирам сообщили, что задержка была связана с тем, что на рельсы упал молодой человек. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, 23 августа у новосибирского метро появился новый сайт.