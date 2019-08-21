Новосибирский зоопарк отметит День рождения

фото со страницы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

25 августа Новосибирскому зоопарку — 72 года; новосибирцев и гостей города ждёт обширная программа.

Новосибирский зоопарк 25 августа отметит свой 72 День рождения. Жителей и гостей города приглашают в гости. Праздничная программа будет длиться 11 часов и пройдёт сразу на нескольких площадках.

В 11:00 на центральной сцене начнётся игровая программа, на смену которой в 12:30 придёт конкурс костюмов, а в 13:00 школа светского танца “Отражение” даст настоящий бал. В 14:00 зоопарк наградит победителя фотоконкурса.

С 14:30 начнутся выступления творческих коллективов и отдельных артистов Новосибирска.

В 22:00 посетителям обещают захватывающее световое шоу на центральной сцене.

Весь день в зоопарке будут работать аллеи ремёсел, искусства и спорта. Каждый пришедший сможет приложить руку к созданию огромной поздравительной открытки.

Напомним, 22 августа Новосибирский зоопарк запустил обновлённое приложение с онлайн-кассой.