Новосибирский зоопарк отметит День рождения

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Новосибирский зоопарк отметит День рожденияРубрика: общество
24.08.2019 15:09
фото со страницы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"
25 августа Новосибирскому зоопарку — 72 года; новосибирцев и гостей города ждёт обширная программа.
Новосибирский зоопарк 25 августа отметит свой 72 День рождения. Жителей и гостей города приглашают в гости. Праздничная программа будет длиться 11 часов и пройдёт сразу на нескольких площадках.
В 11:00 на центральной сцене начнётся игровая программа, на смену которой в 12:30 придёт конкурс костюмов, а в 13:00 школа светского танца “Отражение” даст настоящий бал. В 14:00 зоопарк наградит победителя фотоконкурса.
С 14:30 начнутся выступления творческих коллективов и отдельных артистов Новосибирска.
В 22:00 посетителям обещают захватывающее световое шоу на центральной сцене.
Весь день в зоопарке будут работать аллеи ремёсел, искусства и спорта. Каждый пришедший сможет приложить руку к созданию огромной поздравительной открытки.
Напомним, 22 августа Новосибирский зоопарк запустил обновлённое приложение с онлайн-кассой.
Татьяна Картавых
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