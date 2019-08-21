Новосибирцам предложили по хвосту

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Новосибирцам предложили по хвостуРубрика: общество
24.08.2019 11:25
фото со страницы группы "День хвоста" в социальной сети "ВКонтакте"
Сегодня в Новосибирске проходит традиционная акция “День хвоста”; у всех желающих есть возможность обзавестись другом.
Ярмарка-раздача бездомных животных пройдёт сегодня в новосибирском ТЦ “Сибирский молл”. В 16-й раз волонтёры предлагают жителям города взять в семью брошенных кошек и собак. Сегодня будет представлено 42 питомца, среди которых сфинкс, британец и бобтейл.
За время действия акции дом обрели больше 160 брошенных четвероногих.
Все, кто пожелают взять животное, должны иметь ввиду, что необходимо подписать договор, заполнить анкету, а также принести с собой переноску для кошки или поводок для собаки.
Акция пройдёт с 12:00 до 18:00 часов.
Напомним, новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого в Академгородке кота Моти.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Один человек погиб ещё двое - в больнице после ДТП под Новосибирском
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