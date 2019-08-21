Новый прожиточный минимум установили в России

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Новый прожиточный минимум установили в РоссииРубрика: экономика, общество
24.08.2019 13:27
фото pixabay.com
Минтруд установил новый прожиточный минимум для россиян; документ размещён на портале правовой информации.
В России установили новый прожиточный минимум. Документ, разработанный Митруда, размещён на портале правовой информации.
Согласно новой трактовке, средняя величина прожиточного минимума установлена в России в сумме 11185 рублей.
При этом, для трудоспособного населения сумма составит 12130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей 11004 рубля. В среднем, увеличение прожиточного минимума по группам населения произошло на 4%.
Напомним, 23 августа Дмитрий Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
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