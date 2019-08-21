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Обь обнажила песчаные косы в Новосибирске

Рубрика: общество

24.08.2019 09:58

фото pixabay.com

Жители Новосибирска обеспокоены тем, что Обь в границах города начала резко мелеть; за последние сутки уровень воды вырос на пять сантиметров. 

Жители Новосибирска обсуждают в сети резкое обмеление Оби в границах города. Показались песчаные косы и затопленные суда. Однако, по данным Обского Бассейнового Водного Управления, за последние двое суток уровень воды в Оби ниже плотины ГЭС поднялся на 5 сантиметров. 

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 19 августа новосибирская ГЭС начала постепенно снижать уровень сбросов воды в нижний бьеф. Это необходимо для того, чтобы наполнить чашу водохранилища и обеспечить необходимый Новосибирску запас воды на зиму. 

По данным сайта ОБВУ приток в водохранилище в понедельник 19 августа равнялся 1580 кубических метров в секунду. Сброс при этом был 1430 кубов. Во вторник, при притоке в полторы тысячи, сброс снизили до 1230 кубометров. В четверг отметили, что уровень воды в Оби ниже плотины ГЭС прибавил четыре сантиметра. Ещё на сантиметр вода поднялась в пятницу. Скорее всего, это связано с выпавшими в Новосибирске осадками. 

В Обском Бассейновом Водном Управлении ранее также сообщали, что если у основного водопользователя — пароходства — возникнут сложности с доставкой грузов вниз по течению, работу ГЭС скорректируют. 

Напомним, в мае Новосибирская ГЭС сдерживала воду, ради строительства новой ледовой арены в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Новосибирская ГЭС Обь

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