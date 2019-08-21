Обь обнажила песчаные косы в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Один человек погиб ещё двое - в больнице после ДТП под Новосибирском
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево»
Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков
Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске
Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Обь обнажила песчаные косы в НовосибирскеРубрика: общество
24.08.2019 09:58
фото pixabay.com
Жители Новосибирска обеспокоены тем, что Обь в границах города начала резко мелеть; за последние сутки уровень воды вырос на пять сантиметров.
Жители Новосибирска обсуждают в сети резкое обмеление Оби в границах города. Показались песчаные косы и затопленные суда. Однако, по данным Обского Бассейнового Водного Управления, за последние двое суток уровень воды в Оби ниже плотины ГЭС поднялся на 5 сантиметров.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 19 августа новосибирская ГЭС начала постепенно снижать уровень сбросов воды в нижний бьеф. Это необходимо для того, чтобы наполнить чашу водохранилища и обеспечить необходимый Новосибирску запас воды на зиму.
По данным сайта ОБВУ приток в водохранилище в понедельник 19 августа равнялся 1580 кубических метров в секунду. Сброс при этом был 1430 кубов. Во вторник, при притоке в полторы тысячи, сброс снизили до 1230 кубометров. В четверг отметили, что уровень воды в Оби ниже плотины ГЭС прибавил четыре сантиметра. Ещё на сантиметр вода поднялась в пятницу. Скорее всего, это связано с выпавшими в Новосибирске осадками.
В Обском Бассейновом Водном Управлении ранее также сообщали, что если у основного водопользователя — пароходства — возникнут сложности с доставкой грузов вниз по течению, работу ГЭС скорректируют.
Напомним, в мае Новосибирская ГЭС сдерживала воду, ради строительства новой ледовой арены в Новосибирске.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Один человек погиб ещё двое - в больнице после ДТП под Новосибирском
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево»
Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков
Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске
Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
ГЭС на ладони
Как новый щит управления изменил жизнь Новосибирской гидроэлектрос...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное