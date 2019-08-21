Один человек погиб ещё двое - в больнице после ДТП под Новосибирском

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В Тогучинском районе водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу; погиб водитель встречных Жигулей.

ДТП произошло вечером 23 августа на трассе К16 в Тогучинском районе Новосибирской области. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21053.

В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Двое пассажиров иномарки, в том числе 12-летний ребёнок, доставлены в больницу с ушибами грудной клетки и позвоночника.

Полиция начала проверку по факту дорожного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне в Кузбассе три человека погибли в автомобиле, который столкнулся с дорожным катком.