Опухоль в 25 килограммов удалили российские врачи

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Опухоль в 25 килограммов удалили российские врачиРубрика: общество
24.08.2019 10:14
фото pixabay.com
Московские врачи клиники имени Баумана спасли пациентку с самой большой на данный момент опухолью; медики намерены претендовать на Книгу рекордов России.
Врачи клиники Баумана обнаружили у 59-летней пациентки огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей “Москва”. Жительница столицы обратилась к медикам с жалобами на боли, она не могла лежать и практически не дышала.
После стабилизации состояния пациентки, врачи провели обследование и обнаружили у женщины опухоль, которую, после оперативного вмешательства взвесили и ужаснулись: 25 килограммов.
По результатам гистологии опухоль оказалась доброкачественной. Пациентка идёт на поправку, а врачи намерены подать заявку в Книгу рекордов России.
Напомним, сибирские учёные разработали специальные белки для поиска раковых клеток.
Татьяна Картавых
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