Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Молодой человек поссорился с девушкой и спрыгнул на пути; никто не пострадал.

В паблике АСТ-54 в социальной сети “ВКонтакте” очевидцы происшествия выложили фотографию виновника остановки движения метропоездов. Молодой человек спрыгнул с платформы из-за ссоры с девушкой.

«Судя по тому, что услышали, пока проходили мимо него и его девушки, они выяснили отношения и расстались», – рассказала читательница “АСТ-54”.

Парня уговорили подняться на платформу, но пассажиры поезда 7-8 минут простояли в тоннеле в закрытом составе с выключенным светом.

Напомним, журналист Сиб.фм оказался заложником остановившегося на перегоне площадь Ленина — Красный проспект метропоезда.