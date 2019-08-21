Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

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Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцыРубрика: проиcшествия
24.08.2019 17:30
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Молодой человек поссорился с девушкой и спрыгнул на пути; никто не пострадал.
В паблике АСТ-54 в социальной сети “ВКонтакте” очевидцы происшествия выложили фотографию виновника остановки движения метропоездов. Молодой человек спрыгнул с платформы из-за ссоры с девушкой.
«Судя по тому, что услышали, пока проходили мимо него и его девушки, они выяснили отношения и расстались», – рассказала читательница “АСТ-54”.
Парня уговорили подняться на платформу, но пассажиры поезда 7-8 минут простояли в тоннеле в закрытом составе с выключенным светом.
Напомним, журналист Сиб.фм оказался заложником остановившегося на перегоне площадь Ленина — Красный проспект метропоезда.
Татьяна Картавых
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