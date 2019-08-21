Прокуратура нашла нарушения в детском лагере в Новосибирской области

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Прокуратура нашла нарушения в детском лагере в Новосибирской областиРубрика: общество
24.08.2019 18:27
фото с официальной страницы лагеря "Зелёная роща" в социальной сети "ВКонтакте"
В Чистоозёрном районе Новосибирской области прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в работе детского лагеря “Зелёная роща”.
При организации летнего детского отдыха руководство лагеря “Зелёная роща” в Чистоозёрном районе допустило многочисленные нарушения. Это выявила прокурорская проверка.
На работу с детьми принимали людей, которые не имели соответствующего образования или не предоставили документы о нём.
Нарушения также были выявлены в пищеблоке детского учреждения. Здесь не соблюдали санитарно-эпидемическое законодательство при организации питания детей и требования пожарной безопасности.
По результатам прокурорской проверки руководителю ДОЛ “Зелёная роща” было внесено представление. В отношении ещё двух должностных лиц лагеря возбуждены административные дела, сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, в конце июля под Красноярском обнаружили нелегальный детский лагерь.
Татьяна Картавых
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