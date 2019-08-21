Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

фото сиб.фм

Исполнение требований законодательства о миграции проверила прокуратура Каргатского района; пять сайтов закрыли.

Прокуратура Каргатского района провела мониторинг ресурсов по продаже паспортов Российской Федерации. Было выявлено пять сайтов, на которых содержалась незаконная информация о предоставлении незаконных услуг по оформлению паспортов граждан РФ. Вход на сайты был свободен для неограниченного круга лиц и любой желающий мог воспользоваться предложением за определённую сумму.

Прокуратура направила в суд иск о признании размещённой на сайтах информации запрещённой к распространению на территории РФ. Суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Сайты закрыты.

Напомним, в начале августа жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео.