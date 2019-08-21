Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

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Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской областиРубрика: общество
25.08.2019 08:15
фото сиб.фм
Исполнение требований законодательства о миграции проверила прокуратура Каргатского района; пять сайтов закрыли.
Прокуратура Каргатского района провела мониторинг ресурсов по продаже паспортов Российской Федерации. Было выявлено пять сайтов, на которых содержалась незаконная информация о предоставлении незаконных услуг по оформлению паспортов граждан РФ. Вход на сайты был свободен для неограниченного круга лиц и любой желающий мог воспользоваться предложением за определённую сумму.
Прокуратура направила в суд иск о признании размещённой на сайтах информации запрещённой к распространению на территории РФ. Суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Сайты закрыты.
Напомним, в начале августа жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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