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Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

Рубрика: общество

25.08.2019 08:15

фото сиб.фм

Исполнение требований законодательства о миграции проверила прокуратура Каргатского района; пять сайтов закрыли. 

Прокуратура Каргатского района провела мониторинг ресурсов по продаже паспортов Российской Федерации. Было выявлено пять сайтов, на которых содержалась незаконная информация о предоставлении незаконных услуг по оформлению паспортов граждан РФ. Вход на сайты был свободен для неограниченного круга лиц и любой желающий мог воспользоваться предложением за определённую сумму. 

Прокуратура направила в суд иск о признании размещённой на сайтах информации запрещённой к распространению на территории РФ. Суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Сайты закрыты. 

Напомним, в начале августа жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область прокуратура

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Предложить новость

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В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков

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сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка

сегодня 09:38 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо»

сегодня 08:53 Общество 0 Коммент.

Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитики

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк отметит День рождения

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

вчера 14:19 Хроника 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Новый прожиточный минимум установили в России

вчера 13:27 Экономика 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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