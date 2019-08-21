Родственников пенсионера с пробитой головой ищут в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Родственников пенсионера с пробитой головой ищут в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
24.08.2019 12:54
фото со страницы "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте"
Пожилого мужчину с травмами нашли утром в Академгородке; сейчас разыскивают его родственников.
Утром 24 августа на улице Экваторной был обнаружен пожилой человек с пробитой головой. О себе мужчина ничего сказать не может, сообщается на странице “Сообщество Академгородка” в социальной сети “ВКонтакте”.
Всех, кто узнал пожилого человека просят оставлять комментарии. Автор поста не сообщил, оказана ли пожилому человеку медицинская помощь и сообщено ли о его находке в правоохранительные органы.
Напомним, 2 августа в Новосибирске нашли пропавшую старушку со шрамом на подбородке.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное