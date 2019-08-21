Родственников пенсионера с пробитой головой ищут в Новосибирске

фото со страницы "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте"

Пожилого мужчину с травмами нашли утром в Академгородке; сейчас разыскивают его родственников.

Утром 24 августа на улице Экваторной был обнаружен пожилой человек с пробитой головой. О себе мужчина ничего сказать не может, сообщается на странице “Сообщество Академгородка” в социальной сети “ВКонтакте”.

Всех, кто узнал пожилого человека просят оставлять комментарии. Автор поста не сообщил, оказана ли пожилому человеку медицинская помощь и сообщено ли о его находке в правоохранительные органы.

Напомним, 2 августа в Новосибирске нашли пропавшую старушку со шрамом на подбородке.