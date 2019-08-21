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Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

Рубрика: общество

24.08.2019 14:48

фото pixabay.com

На сайте ведомства появилась информация о прививках, которые должны быть у первоклашек; это поможет предотвратить пропуски в школе. 

Список прививок, которые должны быть у детей, поступающих в первый класс, опубликовал на своём официальном сайте Роспотребнадзор. 

Как сообщает ведомство, в список необходимых прививок к шести-семи годам входит одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи. 

"Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите", — говорится в сообщении. 

Ведомство не информирует, как быть с теми детьми, чьи родители по каким-то причинам отказываются прививать своих малышей. 

Напомним, в феврале в Новосибирской области произошла вспышка кори

Татьяна Картавых

Теги: Роспотребнадзор школьники прививки

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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