Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

фото pixabay.com

На сайте ведомства появилась информация о прививках, которые должны быть у первоклашек; это поможет предотвратить пропуски в школе.

Список прививок, которые должны быть у детей, поступающих в первый класс, опубликовал на своём официальном сайте Роспотребнадзор.

Как сообщает ведомство, в список необходимых прививок к шести-семи годам входит одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

"Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите", — говорится в сообщении.

Ведомство не информирует, как быть с теми детьми, чьи родители по каким-то причинам отказываются прививать своих малышей.

Напомним, в феврале в Новосибирской области произошла вспышка кори.