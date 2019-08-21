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Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

24.08.2019 13:45

фото с сайта smolensk-i.ru

Смоленские волонтёры обратились к сибирским коллегам за помощью; ищут рыжую девушку с серо-зелёными глазами. 

В Смоленске объявили в розыск 22-летнюю Екатерину Белову. Из дома она ушла ещё 15 августа. По информации пользователей сети, девушка уехала в Москву и перестала выходить на связь. Теперь появилась информация, что из столицы Екатерина уехала в Томск, а потом — в Новосибирск. 

У Екатерины огненно-рыжие волосы и серо-зелёные глаза. На момент отъезда из дома, она была одета в белую футболку, тёмные джинсы и белые кроссовки. 

Напомним, в Новосибирске разыскивают родственников пенсионера с пробитой головой.  

Татьяна Картавых

Теги: поиски пропавших Новосибирская область

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Два дома сгорели на Лесоперевалке в Новосибирске: погиб мужчина

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Опухоль в 25 килограммов удалили российские врачи

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Дюжину медведей сразу встретили томские лесорубы

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток

сегодня 08:58 Наука 0 Коммент.

Видео: дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

вчера 21:19 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

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