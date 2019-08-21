Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

фото с сайта smolensk-i.ru

Смоленские волонтёры обратились к сибирским коллегам за помощью; ищут рыжую девушку с серо-зелёными глазами.

В Смоленске объявили в розыск 22-летнюю Екатерину Белову. Из дома она ушла ещё 15 августа. По информации пользователей сети, девушка уехала в Москву и перестала выходить на связь. Теперь появилась информация, что из столицы Екатерина уехала в Томск, а потом — в Новосибирск.

У Екатерины огненно-рыжие волосы и серо-зелёные глаза. На момент отъезда из дома, она была одета в белую футболку, тёмные джинсы и белые кроссовки.

Напомним, в Новосибирске разыскивают родственников пенсионера с пробитой головой.