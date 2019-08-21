Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитики

Лента новостейПредложить новость
“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитикиРубрика: общество
24.08.2019 18:06
фото pixabay.com
Эксперты агентства “Автостат” проанализировали данные опросов автовладельцев и нашли самые “женские” модели авто; чаще всего дамы предпочитают “восточных партнёров”.
Специалисты аналитического агентства “Автостат” провели анализ среди владельцев автомобилей и выяснили, что российские женщины чаще всего покупают автомобили производства Китая и Кореи.
Среди владельцев авто китайской марки Cheri – 24% — женщины. Это — первое место. На втором месте Daewoo — 22,5%. На третьем Lifan — 20,3%.
Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают Peugeot и Suzuki.
В топ-10 «женских» автомобилей также вошли: Citroen, Geely, Hyundai, Mazda и Opel.
Как отмечает агентство, в ходе исследования было обработано более 240 тысяч анкет.
Напомним, 20 августа Новосибирск попал в топ-10 по частоте коротких поездок на такси.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь
Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...
События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза
Как пережить остывшие батареи ...
Успешный период
В национальном рейтинге губернаторов Андрей Травников поднялс...
Новости по теме
Популярное