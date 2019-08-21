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Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитики

Рубрика: общество

24.08.2019 18:06

фото pixabay.com

Эксперты агентства “Автостат” проанализировали данные опросов автовладельцев и нашли самые “женские” модели авто; чаще всего дамы предпочитают “восточных партнёров”. 

Специалисты аналитического агентства “Автостат” провели анализ среди владельцев автомобилей и выяснили, что российские женщины чаще всего покупают автомобили производства Китая и Кореи. 

Среди владельцев авто китайской марки Cheri – 24% — женщины. Это — первое место. На втором месте Daewoo  — 22,5%. На третьем Lifan — 20,3%. 

Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают Peugeot и Suzuki.   

В топ-10 «женских» автомобилей также вошли: Citroen, Geely, Hyundai, Mazda и Opel.  

Как отмечает агентство, в ходе исследования было обработано более 240 тысяч анкет. 

Напомним, 20 августа Новосибирск попал в топ-10 по частоте коротких поездок на такси. 

Татьяна Картавых

Теги: автомобили рейтинги

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“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске

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сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

сегодня 14:19 Хроника 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Новый прожиточный минимум установили в России

сегодня 13:27 Экономика 0 Коммент.

Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Родственников пенсионера с пробитой головой ищут в Новосибирске

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Место страшного ночного пожара в Новосибирске показали в МЧС

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал Disney

сегодня 11:59 Культура 0 Коммент.

Новосибирцам предложили по хвосту

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Два дома сгорели на Лесоперевалке в Новосибирске: погиб мужчина

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Опухоль в 25 килограммов удалили российские врачи

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Обь обнажила песчаные косы в Новосибирске

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Дюжину медведей сразу встретили томские лесорубы

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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