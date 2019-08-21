Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитики

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Эксперты агентства “Автостат” проанализировали данные опросов автовладельцев и нашли самые “женские” модели авто; чаще всего дамы предпочитают “восточных партнёров”.

Специалисты аналитического агентства “Автостат” провели анализ среди владельцев автомобилей и выяснили, что российские женщины чаще всего покупают автомобили производства Китая и Кореи.

Среди владельцев авто китайской марки Cheri – 24% — женщины. Это — первое место. На втором месте Daewoo — 22,5%. На третьем Lifan — 20,3%.

Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают Peugeot и Suzuki.

В топ-10 «женских» автомобилей также вошли: Citroen, Geely, Hyundai, Mazda и Opel.

Как отмечает агентство, в ходе исследования было обработано более 240 тысяч анкет.

Напомним, 20 августа Новосибирск попал в топ-10 по частоте коротких поездок на такси.