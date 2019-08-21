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Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

Рубрика: общество, культура

24.08.2019 15:36

фото со страницы фан-клуба Скарлет Йоханссон в социальной сети "ВКонтакте"

Список самых состоятельных кинозвёзд опубликовал Forbes; больше всех за год заработала актриса из “Мстителей”. 

Американская актриса Скарлет Йоханссон возглавила рейтинг актрис с самой высокой оплатой. За год она заработала 56 миллионов долларов. Основные деньги ей принесло участие в фильме “Мстители: Финал” от студии Marvel. 

На втором месте София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов. На третьем с 35 миллионами Риз Уизерспун. 

По оценке Forbes совокупный годовой доход десяти самых высокооплачиваемых актрис превысил 314 миллионов долларов. 

Напомним, компания Disney презентовала трейлер нового телесериала по вселенной Звёздных войн. 

Татьяна Картавых

Теги: рейтинги звёзды форбс

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Предложить новость

Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

сегодня 16:56 Хроника 0 Коммент.

Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк отметит День рождения

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Новый прожиточный минимум установили в России

сегодня 13:27 Экономика 0 Коммент.

Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Родственников пенсионера с пробитой головой ищут в Новосибирске

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал Disney

сегодня 11:59 Культура 0 Коммент.

Два дома сгорели на Лесоперевалке в Новосибирске: погиб мужчина

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Опухоль в 25 килограммов удалили российские врачи

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Дюжину медведей сразу встретили томские лесорубы

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток

сегодня 08:58 Наука 0 Коммент.

Видео: дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

вчера 21:19 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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