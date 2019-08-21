Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

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Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мираРубрика: общество, культура
24.08.2019 15:36
фото со страницы фан-клуба Скарлет Йоханссон в социальной сети "ВКонтакте"
Список самых состоятельных кинозвёзд опубликовал Forbes; больше всех за год заработала актриса из “Мстителей”.
Американская актриса Скарлет Йоханссон возглавила рейтинг актрис с самой высокой оплатой. За год она заработала 56 миллионов долларов. Основные деньги ей принесло участие в фильме “Мстители: Финал” от студии Marvel.
На втором месте София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов. На третьем с 35 миллионами Риз Уизерспун.
По оценке Forbes совокупный годовой доход десяти самых высокооплачиваемых актрис превысил 314 миллионов долларов.
Напомним, компания Disney презентовала трейлер нового телесериала по вселенной Звёздных войн.
Татьяна Картавых
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