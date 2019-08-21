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Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал Disney

Рубрика: культура

24.08.2019 11:59

фото pixabay.com, видео Disney

В сети появился официальный трейлер нового телесериала "Мандалорец"; он снят в лучших традициях вселенной "Звездных войн" от кинокомпании Disney. 

Действия в сериале "Мандалорец" происходят после падения Галактической империи, но ещё до появления Первого Ордера. Мандалорец-наемник, который вынужден выживать на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики, становится главным персонажем истории. 

Режиссером, сценаристом и продюсером сериала стал Джон Фавро, известный по работе над такими кинопроектами как "Король Лев", "Железный человек", "Повар на колесах". 

Главные роли сыграли Педро Паскаль ("Игра Престолов", "Нарко") и Джина Карано ("Форсаж 6", "Дэдпул"). 

Показать премьерные серии Disney планирует на своём потоковом сервисе, который будет запущен в ноябре 2019 года.  

Напомним, в июле вышел первый русскоязычный трейлер киноверсии “Мулан”. 

Татьяна Картавых

Теги: кино трейлер

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Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

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Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Родственников пенсионера с пробитой головой ищут в Новосибирске

сегодня 12:54 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области

сегодня 12:16 Хроника 0 Коммент.

Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал Disney

сегодня 11:59 Культура 0 Коммент.

Два дома сгорели на Лесоперевалке в Новосибирске: погиб мужчина

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Опухоль в 25 килограммов удалили российские врачи

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Дюжину медведей сразу встретили томские лесорубы

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток

сегодня 08:58 Наука 0 Коммент.

Видео: дальневосточная кошка защищает своё потомство от посетителей в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

вчера 21:19 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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