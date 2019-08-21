Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал Disney

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В сети появился официальный трейлер нового телесериала "Мандалорец"; он снят в лучших традициях вселенной "Звездных войн" от кинокомпании Disney.

Действия в сериале "Мандалорец" происходят после падения Галактической империи, но ещё до появления Первого Ордера. Мандалорец-наемник, который вынужден выживать на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики, становится главным персонажем истории.

Режиссером, сценаристом и продюсером сериала стал Джон Фавро, известный по работе над такими кинопроектами как "Король Лев", "Железный человек", "Повар на колесах".

Главные роли сыграли Педро Паскаль ("Игра Престолов", "Нарко") и Джина Карано ("Форсаж 6", "Дэдпул").

Показать премьерные серии Disney планирует на своём потоковом сервисе, который будет запущен в ноябре 2019 года.

Напомним, в июле вышел первый русскоязычный трейлер киноверсии “Мулан”.