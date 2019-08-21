Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал Disney

Лента новостейПредложить новость
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Трейлер сериала по вселенной “Звёздных войн” показал DisneyРубрика: культура
24.08.2019 11:59
фото pixabay.com, видео Disney
В сети появился официальный трейлер нового телесериала "Мандалорец"; он снят в лучших традициях вселенной "Звездных войн" от кинокомпании Disney.
Действия в сериале "Мандалорец" происходят после падения Галактической империи, но ещё до появления Первого Ордера. Мандалорец-наемник, который вынужден выживать на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики, становится главным персонажем истории.
Режиссером, сценаристом и продюсером сериала стал Джон Фавро, известный по работе над такими кинопроектами как "Король Лев", "Железный человек", "Повар на колесах".
Главные роли сыграли Педро Паскаль ("Игра Престолов", "Нарко") и Джина Карано ("Форсаж 6", "Дэдпул").
Показать премьерные серии Disney планирует на своём потоковом сервисе, который будет запущен в ноябре 2019 года.
Напомним, в июле вышел первый русскоязычный трейлер киноверсии “Мулан”.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»
Как удержать лето за хвост и послуш...
События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине
Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...
События выходных в Новосибирске: немцы в городе и остров хиппи
Как не утонуть в «летней хандр...
События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь
Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...
Новости по теме
Популярное