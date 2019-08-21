В Новосибирске выпал первый снег

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В Новосибирске в парке Городское начало сейчас готовят снежную трассу для участников фестиваля “Врывайся”; кто соскучился по снегу — приходите.

В парке Городское начало в эти минут готовят трассы для продолжения фестиваля “Врывайся”. На одной из конструкций для скейтерских трюков устраивают трассу с перилами. Специально для этого на набережную привезли больше 30 тонн искусственного снега.

Как сообщил Сиб.фм организатор контеста Артём Орлов, в соревнованиях примут участие около 30 сноубордистов из Новосибирска, Томска, других городов Сибири, а также спортсмены из Москвы и Тюмени.

Если хотите увидеть первый снег в Новосибирске и мастерство райдеров, спешите, выступления начнутся с минуты на минуту.

Напомним, 31 августа на акции “Посади своё дерево” представят будущее новосибирского скейтбординга.