Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области

фото pixabay.com

Минувшей ночь в Чановском районе мужчина за рулём Toyota Premio столкнулся с тепловозом; от полученных травм водитель скончался до приезда скорой.

В Чановском районе сегодня ночью в 2:10 на автомобильной дороге Чаны — Вергерово — Кыштовка произошло ДТП со смертельным исходом. 48-летний водитель Toyota Premio на железнодорожном переезде совершил столкновение с тепловозом. От полученных травм мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

Полиция начала проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе, устанавливается состояние водителя в момент совершения столкновения.

Напомним, вечером 23 августа в лобовом столкновении под Новосибирском погиб водитель, ещё два человека в больнице.