Лента новостейПредложить новость
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
24.08.2019 12:16
фото pixabay.com
Минувшей ночь в Чановском районе мужчина за рулём Toyota Premio столкнулся с тепловозом; от полученных травм водитель скончался до приезда скорой.
В Чановском районе сегодня ночью в 2:10 на автомобильной дороге Чаны — Вергерово — Кыштовка произошло ДТП со смертельным исходом. 48-летний водитель Toyota Premio на железнодорожном переезде совершил столкновение с тепловозом. От полученных травм мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.
Полиция начала проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе, устанавливается состояние водителя в момент совершения столкновения.
Напомним, вечером 23 августа в лобовом столкновении под Новосибирском погиб водитель, ещё два человека в больнице.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском
Водитель иномарки погиб после столкновения с тепловозом в Новосибирской области
Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам
Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ
«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное