Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском

фото со страницы "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте"

Семь пассажиров и водитель маршрутки попали в больницу после ДТП с пассажирским автобусом на омской трассе.

В Омской области восемь человек доставлены в больницу после столкновения пассажирской Газели и автобуса “ПАЗ”.

ДТП произошло сегодня утром в Кормилинском районе Омской области. Об этом сообщается на странице “Аварийный Омск” в социальной сети “ВКонтакте”.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» двигался по автодороге Омск – Калачинск в направлении Омска. В районе 52 километра он допустил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ».

В результате ДТП водитель и 7 пассажиров автомобиля «ГАЗель» доставлены в медицинское учреждение. Пассажиры “ПАЗика” не пострадали.

Полиция устанавливает причины ДТП.

Напомним, минувшей ночью в Новосибирской области водитель иномарки погиб при столкновении с тепловозом.