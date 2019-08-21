Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском

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Восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под ОмскомРубрика: проиcшествия
24.08.2019 13:13
фото со страницы "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте"
Семь пассажиров и водитель маршрутки попали в больницу после ДТП с пассажирским автобусом на омской трассе.
В Омской области восемь человек доставлены в больницу после столкновения пассажирской Газели и автобуса “ПАЗ”.
ДТП произошло сегодня утром в Кормилинском районе Омской области. Об этом сообщается на странице “Аварийный Омск” в социальной сети “ВКонтакте”.
Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» двигался по автодороге Омск – Калачинск в направлении Омска. В районе 52 километра он допустил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ».
В результате ДТП водитель и 7 пассажиров автомобиля «ГАЗель» доставлены в медицинское учреждение. Пассажиры “ПАЗика” не пострадали.
Полиция устанавливает причины ДТП.
Напомним, минувшей ночью в Новосибирской области водитель иномарки погиб при столкновении с тепловозом.
Татьяна Картавых
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