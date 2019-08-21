Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам

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Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистамРубрика: общество
24.08.2019 10:38
скриншот и видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска жители Балластного карьера устроили несанкционированную акцию протеста; в частный сектор пускали только водителей с пропиской.
Жители Балластного карьера в Новосибирске вечером 24 августа вышли на основной въезд в частный сектор и преградили движение автомобилям. Пойти на такой шаг людей заставило то, что машины стали объезжать огромную пробку на 2-й Станционной по улицам частного сектора. Видео появилось в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”.
“Они разбивают дороги, поднимают пылищу, не смотрят по сторонам, мы боимся за детей”, — сообщила Сиб.фм жительница Балластного карьера.
На улицу пускали только те автомобили, владельцы которых проживают в частном секторе. На видео, снятом очевидцами, заметно, что на месте работала полиция. Мужской голос за кадром комментирует, что он обратился к полицейским с просьбой ликвидировать несанкционированный митинг, на что получил отказ, дескать, никакой акции протеста нет.
Сиб.фм направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с проездом по 2-й Станционной и Балластному карьеру.
Напомним, 13 августа мэрия Новосибирска объявила о начале реконструкции дороги в месте примыкания Большой и 2-й Станционной.
Татьяна Картавых
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