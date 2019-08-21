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Жители частного сектора в Новосибирске преградили путь автомобилистам

Рубрика: общество

24.08.2019 10:38

скриншот и видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска жители Балластного карьера устроили несанкционированную акцию протеста; в частный сектор пускали только водителей с пропиской. 

Жители Балластного карьера в Новосибирске вечером 24 августа вышли на основной въезд в частный сектор и преградили движение автомобилям. Пойти на такой шаг людей заставило то, что машины стали объезжать огромную пробку на 2-й Станционной по улицам частного сектора. Видео появилось в группе “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”. 

“Они разбивают дороги, поднимают пылищу, не смотрят по сторонам, мы боимся за детей”, — сообщила Сиб.фм жительница Балластного карьера. 

На улицу пускали только те автомобили, владельцы которых проживают в частном секторе. На видео, снятом очевидцами, заметно, что на месте работала полиция. Мужской голос за кадром комментирует, что он обратился к полицейским с просьбой ликвидировать несанкционированный митинг, на что получил отказ, дескать, никакой акции протеста нет. 

Сиб.фм направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с проездом по 2-й Станционной и Балластному карьеру. 

Напомним, 13 августа мэрия Новосибирска объявила о начале реконструкции дороги в месте примыкания Большой и 2-й Станционной. 

Татьяна Картавых

Теги: дороги Новосибирская область пикет

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«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

вчера 21:19 Общество 0 Коммент.

Мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Домашний тиран с Востока осуждён за убийство жены при детях

вчера 19:50 Хроника 0 Коммент.

Будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево»

вчера 19:37 Общество 0 Коммент.

Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

вчера 18:46 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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