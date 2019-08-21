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Автомобиль «Яндекс-Такси» в Новосибирске врезался в «ГАЗель»Рубрика: проиcшествия
25.08.2019 13:08
Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем «Яндекс-Такси» произошло в Калининском районе Новосибирска; к счастью обошлось без жертв.
Очередное ДТП с брендированым автомобилем «Яндекс-Такси» произошло в Новосибирске. На этот раз Kia Rio врезалась в грузовую «ГАЗель» на улице Богдана Хмельницкого в районе торгового центра «Колорон». Об этом сообщили на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
От удара передняя часть легкового автомобиля ушла под кузов грузовика. При этом от удара «ГАЗель» развернуло, и она встала поперёк проезжей части. На месте ДП образовалась пробка.
О пострадавших в ДТП не сообщается.
Напомним, 24 мая в Новосибирске брендированый автомобиль «Яндекс-Такси» сбил школьника-велосипедиста.
Анатолий Якимов
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